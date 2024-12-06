Süleyman Soylu siyaseti bırakacağı tarihi açıkladı

06 Aralık 2024 05:51 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 05:54

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarına cevap verdi. Hizmetini tamamladığını ve son dönemi olduğunu söyleyen Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu​, siyaset gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin 'İmralı ile DEM Parti görüşsün' çağrısının 'terörsüz Türkiye' için atılmış stratejik bir adım olduğuna dikkat çekti. Bu aşamadan sonra beklentilerinin PKK'nın kendini lağvetmesi olduğunu söyleyen Soylu, süreci engelleyenlerin bedelini ödeyeceğini vurguladı. Kayyum atamalarında sorumluluğun tamamen siyasi partilerde olduğunu dile getiren Soylu, siyasete veda edeceği tarihi de açıkladı.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan çağrısına ilişkin değerlendirmede bulunan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan​ ve Bahçeli'nin Türkiye'yi terörden arındırılmış bir geleceğe taşımak istediğini söyledi.

Hem Türkiye Yüzyılı hem de yeni dünya düzeninde Türkiye'nin nasıl bir rol alabileceğine ilişkin hazırlık yapmaları gerektiğini ifade eden Soylu, "Bu nedenle 'terörsüz Türkiye' önümüzdeki en stratejik adım. 1980 darbesinden itibaren geçen süre içinde, darbeyi yapanlar ve yaptıranlar, Türkiye’ye kırmızı fiyonklu iki hediye paketi verdiler. PKK ve FETÖ…” şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışının amacına değinen Süleyman Soylu, "Devlet Bey'in ne söylediğini muhalif muvafık herkes çok iyi anlıyor. Biz terörü Türkiye sınırları içinde mağlup ettik. Sınırımızın dışında da terörü etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunun topyekûn tasfiyesine ihtiyaç var. Atılan adımlar da bunun için” yorumunu yaptı.

"SÜRECİ ENGELLEYEN BEDELİNİ ÖDER"

Bahçeli'nin çağrısının ardından mevcut durumda topun artık terör örgütü PKK'da olduğunu kaydeden AK Parti'li Süleyman Soylu, "Şu anda bizim beklememiz gereken şey bu öneriye karşı terör örgütünün kendisini lağvetmesidir. Bu kadar basit” diyen Soylu diyerek şöyle konuştu:

"Geleceğin Türkiye'sine yepyeni bir süreç üretiyorlar şu anda. Kim bunu engellerse bedelini öder. Onun için diyorum ki Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli Bey'in milliyetçiliğiyle, vatanseverliğiyle kimse yarışmaya kalkmasın. Bunlar beyhude çırpınışlardır. Türkiye önümüzdeki yarım asrı ve yarım asırdan sonraki gelecek tüm asırları bambaşka bir çizgiyle götürebilme fırsatındadır. Ha terör örgütü çağrıya uymadı. Türkiye'nin yolu, yöntemi bellidir zaten. Burada kimseye teslim olunmaz. Ama arzu edilen nedir? Türkiye'nin birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bu Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü gerçekleştirebilecek adımları atmaktır."

Soylu, Bahçeli’nin çıkışından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberi olmadığı iddiaları için de “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşmaya yönelik mutabakatı açık” dedi.

KAYYUM TEPKİLERİNE CEVAP: SORUMLULUK SİYASİ PARTİLERDE

DEM Parti ve CHP'nin yönetimindeki bazı il ve ilçelerde belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, "Kayyım meselesi de ‘Terörsüz Türkiye' projesinin en önemli ilkesidir. Bir çelişki mi var diye soruyorsun ya, tam da terörsüz Türkiye'nin en önemli ilkesi, bizim yerel yönetimlerimize de terörün bulaştırılmasının engellenmesidir. Burada sorumluluk siyasi partilerdedir. Siyasi partiler, terör soruşturmasında ya da kovuşturmasında adı geçen birini aday yapıyorsa burada kasıt aranır. Bugüne kadar yerine kayyım atanmış kişiler, kasıtlı şekilde aday gösterilmişlerdir" diye konuştu.

YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

AK Parti'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddialarına cevap veren Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağı tarihi de şu sözlerle açıkladı:

"Tayyip Erdoğan benim liderimdir. Siyasi hayatımı da bu gerçeklikle tamamlayacağım. Parti kurma gibi iddialar var. Bizde 3 dönem kuralı vardır. Ben 4 dönemdir milletvekiliyim. Milletvekilliğimi tamamladıktan sonra tecrübeme danışılırsa sadece danışılması kaydıyla şerefle memleketimize, davamıza, fikrimle ve tecrübelerimle katkıda bulunurum.

"ERDOĞAN SİYASETİ BIRAKIRSA BEN DE BIRAKIRIM"

Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı gün aktif siyaseti ben de bırakacağım. Ondan sonra da danışma olur, tecrübelerden istifade olur, fikir olur. Bunların hepsi bizim için ayrı bir onur vesilesidir. 28. dönem milletvekilliğinden sonraki tavrım ancak partim bana bir şey danışırsa kendi görevimi yerine getiririm."