Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan açıkladı: Esad ile görüşmeye hazırız

19 Eylül 2024 11:59 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:05

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kalıcı barış için Türkiye'nin temaslarına devam ettiğini aktaran Bakan Fidan, "Esad ile görüşmeye hazırız. Görüşmeler zaten bir süredir dolaylı olarak sürüyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​ Anadolu Ajansı'nın canlı yayınında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Suriye​ ile normalleşme sürecine ilişkin sorulara cevap veren Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad​ ile görüşmeye hazır olduğuna yönelik açıklamalarını bir kez daha hatırlattı.

"KALICI ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ADIMLAR ATILMALI"

Görüşmelerin bir süredir dolaylı olarak devam ettiğini aktaran Bakan Fidan, "İstihbari ve askeri çeşitli formatlarda görüştük. Bizim özellikle 2017'den itibaren Astana formatı ve Ruslarla yaptığımız askeri mutabakat neticesinde dondurulmuş bir savaş var artık, çatışma yok, sessizlik ortamı var. O zamandan beri belli konuların kalıcı çözümüne yönelik adımlar atılması gerektiğini düşündük" diye konuştu.

"MİLYONLARCA SURİYELİ MÜLTECİNİN DÜŞÜNÜLMESİ GEREK"

Rejim ve muhaliflerin savaşında iki tarafın kendi anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeve görmek istediklerini belirten Bakan Fidan, Türkiye​ ile normalleşmeden önce yurtdışındaki milyonlarca Suriyeli mültecinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

"EĞER SİSTEM KURMASAYDIK, 5 MİLYON SURİYELİ DAHA GELİRDİ"

Fidan, Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inandıklarını aktardı.

Suriyelilerin 3 milyondan fazlasının Türkiye'ye geldiğini belirten Bakan Fidan, "5 milyonu orada rejim kontrolü dışında yaşıyor. Biz orada belli bir sistem kurmasaydık, 5 milyon Suriyeli daha gelirdi. Orada kendilerini güvende hissetmiyorlar" diye konuştu.