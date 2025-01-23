Suriye lideri Ahmed Şara 'Türkiye'yi unutmayız' diyerek açıkladı: Tarih Erdoğan'ı yazacak!

23 Ocak 2025 19:11 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 19:16

Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara, Türk medyasına verdiği demeçte, "Silahlı gruplar Türkiye'de terör eylemleri gerçekleştirdi. Bu nedenle PKK'ya izin vermemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı. Terörle mücadelede Türkiye ile iş birliği içinde olduklarını belirten Şara, "Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız" dedi. Ayrıca Şara, Suriyeli mültecileri ülkelerine dönmeye davet etti.

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Suriye​'de 61 yıl süren Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte, ülkede yeni bir dönem başladı. Türkiye​ ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen yeni hükümet, ortak projeler ve iş birliği​ adımlarıyla dikkat çekti.

Beşar Esad yönetiminde yıllarca süren baskılar sona ererken, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli göçmenler, evlerine dönmeye başladı.

ŞARA'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI!

Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara, yaptığı açıklamalarda ülkenin geleceği için dikkat çeken mesajlar verdi. Şara, yeni yönetimle birlikte Suriye'nin uluslararası alanda daha aktif ve iş birliğine açık bir ülke olacağını vurguladı.

"KAN DÖKÜLMESİN İSTİYORUZ"

A Haber'e konuşan Ahmed eş-Şara, Türkiye ile ilişkilerin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz Şam'a girdiğimizde hiçbir grupta silah olmayacağını söyledik. PKK/YPG henüz bunu kabul etmedi. Onlarla konuşmayı düşündük ve orta bir yol bulmak istedik. Kürt halkına Esad döneminde haksızlıklar yapıldı.

Kürt halkı için bizler için önemli bir gruptur biz onlarla aynı ortamda yaşamak istiyoruz. Ancak kan dökülsün istemiyoruz.

PKK İLE MÜCADELE MESAJI...

Devlet kabul etmezse o silahları kullanamazlar. Silahlı gruplar Türkiye'de terör olayları düzenledi. Türkiye bize çok yardımcı oldu. O yüzden PKK'ya müsaade etmemiz söz konusu olamaz.

Arap aşiretleri ve Kürt kökenli aşiretler PKK'yı kabul etmiyor. Türkiye ile iş birliği yaparak götürüyoruz. Türkiye sınırlarını korumak için elimizden geleni yapacağız.

"ERDOĞAN'I TARİH YAZACAK"

DEAŞ tüm çözüm önerilerini reddediyor. PKK'ya destek verenlere açık bir mektup gönderdik. Biz bütün ülkelerin yardımını istiyoruz. Türkiye'den DEAŞ'la mücadele konusunda destek isteyebiliriz.

Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız. Erdoğan beni ilk tebrik edenlerden. Tarih belli değil ama Türkiye'ye gideceğiz.

SURİYELİLERE 'ÜLKENİZE DÖNÜN' ÇAĞRISI!

Suriyelilerin geri dönmesi gerekiyor. Mutlaka kendi ülkemize dönmelerini savunuyoruz. Onları tekrar karşılamaya ve Suriye'yi yeniden imar etmeye hazırız.

İsrail'in ilerlemesi kabul görülemez çünkü daha önce Hizbullah ve İran'ı varlığını bahane ediyorlardı artık böyle bir bahanede kalmadı. Suriye topraklarını işgal etmelerini kabul etmiyoruz. Biz bir savaştan çıktık ve ülkemizin imarı için çalışıyoruz."