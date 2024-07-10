Suriye lideri Esad, Özgür Özel'in görüşme teklifine cevap verdi

10 Temmuz 2024 11:58 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:09

Türk siyasetinde Suriye ile ilişkileri normalleştirme çabaları sonuç vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad'ı Türkiye'ye davet edebileceklerini açıklarken, CHP lideri Özgür Özel ise Esad ile Suriye'de görüşmek istediğini dile getirmişti.

Şam yönetiminden Özgür Özel'in teklifine cevap geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Özgür Özel'in Suriye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM SIĞINMACI KRİZİ

Suriyeli sığınmacı krizi ve Suriye'de Türkiye'nin egemenlik alanındaki Süleyman Şah Türbesi'ni hatırlatan Bulut, Özel'in çözüm için Suriye'ye gitmeyi planladığını belirtti.

Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini belirterek ziyarete ilişkin cevap geldiğini söyledi. CHP'li Bulut Halk TV'de katıldığı bir programda şöyle konuştu:

ÖZGÜR ÖZEL SURİYE YOLCUSU

"Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yapacağı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir mutabakatımız var, gün belirleyeceğiz. Çok yakın bir süreçte Şam ziyareti olacak. Aksilik çıkmazsa gideceğiz, görüşeceğiz. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup, bu sorunu çözüp, Avrupa'dan da kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. Temmuz ayı içinde görüşmenin gerçekleşmesini umut ediyoruz. Lübnan üzerinden gideceğiz."