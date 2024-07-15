Suriye lideri Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Olumlu bakıyoruz

15 Temmuz 2024 17:34 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 17:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için attığı adımlar sonuç vermeye başladı. Erdoğan'ın görüşme teklifine Suriye lideri Esad'dan olumlu sinyal geldi.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEK ADIMLARA OLUMLU BAKIYORUZ"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'görüşme' çağrısına cevap verdi. SANA'nın aktardığına göre Esad, "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun çıkarmayı düşünmez ama bu, kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Esad sözlerine şöyle devam etti:

'İLKE' VURGUSU

"Olumlu bir şekilde hareket ediyoruz ancak sadece ilkelere değil, açık ilkelere dayanarak hareket ediyoruz. Bu ilkeler, uluslararası hukuk ve egemenliktir. Bu açık ama uyguladığımız şeyin olumlu sonuçlar doğurmasını sağlayacak belirli bir metodoloji vardır."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi sonrası Suriye ile ilişkiler hakkında yaptığı açıklamada, "Sayın Esad'a 'ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım. Bu konuda Dışişleri Bakanım konuyla ilgileniyor. Bu dargınlığı bitirip yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" demişti.