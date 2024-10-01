Suriyelilere verilen vatandaşlıklar! İYİ Parti iptali için dava açtı

01 Ekim 2024 14:52 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:53

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Suriye uyruklular ile yabancıların döviz ve gayrimenkul alımı karşılığında verile Türk vatandaşlığı hakkının iptali için dava açtıklarını duyurdu.

İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​, bazı partililerle birlikte Danıştay önünde kameraların karşısına açıklamalarda bulundu. Türk milli kimliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'varoluşsal bir tehditle' karşı karşıya olduğunu belirten Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Türk milletinin menfaatlerini esas alarak hukuki zeminde harekete geçtiğini aktardı.

Son 7 yılda yabancılara 309 bin konut satışı gerçekleştiğini kaydeden Dervişoğlu, istatistiklerin bu konut satışlarının en az yarısının vatandaşlık karşılığında olduğunu öne sürdü. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesinde hangi şartlarda istisnai vatandaşlık verilebileceğinin açık olduğunu işaret eden Dervişoğlu, sınırlı sayı ilkesi gereğince bu şartların içerisinde döviz karşılığında vatandaşlık vermenin söz konusu olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliğinin 20. maddesiyle belirli miktardaki yabancıya para ile taşınmaz alımı karşılığında Türk vatandaşlığının verilmesinin mümkün hale getirildiğini söyleyen Dervişoğlu, Anayasa'nın vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanunla düzenlenmesini emrettiğini ifade etti.

"VATANDAŞLIKLARIN TAMAMI İPTAL EDİLECEKTİR"

Dervişoğlu, 1927'de 1062 şerhi olarak çıkan ve halen yürürlükte olan kanunun, Türkiye ve Suriye arasındaki tarihsel sorunlar ile Hatay meselesi sebebiyle, Suriye uyruklu yabancılara mülk edinmek suretiyle vatandaşlık verilmesini imkansız hale getirdiğini söyledi.

İYİ Parti olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kanunlara aykırı olarak Suriyeli sığınmacılara dağıtılmış 238 bin vatandaşlığın tamamının iptali için hukuki süreç başlatmış bulunuyoruz. Açmış olduğumuz davalar hukuki temelleri itibariyle son derece haklı ve somut delillere dayanmaktadır. İYİ Parti'nin açmış olduğu bu dava neticesinde, hukukun tecelli etmesiyle, 100 binlerce sığınmacı ve yabancıya hükümet tarafından dağıtılmış vatandaşlıkların tamamı iptal edilecektir"

Suriye uyruklu yabancılara vatandaşlık verilmesine dair her bir idari işlemin ve vatandaşlıkların iptali için hem Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına hem de Danıştay 10. Dairesine iptal davası açtıklarının bilgisini veren Dervişoğlu, Türkiye Barolar Birliğince, "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" iptali için Danıştay 10. Dairesine açılan davaya feri müdahale talebinde bulunduklarını belirtti.