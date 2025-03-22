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Taksim Meydanı'nda çarpıcı Ekrem İmamoğlu kulisi! CHP'nin yeni genel başklanı mı olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu Türkiye'nin gündeminde. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında olması, kulislerde hareketliliğe neden oldu. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci-yazar Nuray Başaran, İmamoğlu'nun CHP'nin Genel Başkanlığı için aday olabileceği kulisini paylaşarak, "Özgür Özel 'Ben adayım herkes aday olabilir demişti' İmamoğlu'nun kendi yakın delegelerinin böyle bir çalışma başlattığını biliyoruz. Bu durum Özel’in adaylığını geri çekmesine sebep olur mu, yoksa İmamoğlu ile kongrede yarışır mı bunu bekleyip görmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 22:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk ve terör operasyonu Türkiye'nin gündemine oturdu. Yapılan operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu, çarşamba sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, dün ilk dosyaya ilişkin ifade vermişti.

İBB Başkanı, Mali Şube’deki ifadesinin ardından bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ikinci ifadesini de verdi.

Yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun her iki suçlamaya ilişkin ifade işlemleri de tamamlandı.

ADLİYEYE SEK EDİLDİ

İfade verme işlemi 5 saat sürdü. İBB Başkanı İmamoğlu’nun terör suçlamasına ilişkin ifadesi 18 sayfa tuttu. İmamoğlu, saat 19.00 civarında adliyeye sevki gerçekleşti.

DELEGELER ÇALIŞIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında olması, kulislerde hareketliliğe neden oldu. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci-yazar Nuray Başaran, İmamoğlu'nun CHP'nin Genel Başkanlığı için aday olabileceği kulisini paylaşarak, "Özgür Özel 'Ben adayım herkes aday olabilir demişti' İmamoğlu'nun kendi yakın delegelerinin böyle bir çalışma başlattığını biliyoruz. Bu durum Özel’in adaylığını geri çekmesine sebep olur mu, yoksa İmamoğlu ile kongrede yarışır mı bunu bekleyip görmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı?
19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı.
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