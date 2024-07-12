Tanju Özcan-Kılıçdaroğlu kavgası sonrası CHP'den ilk açıklama: Meseleyi yetkili kurullarda değerlendireceğiz

12 Temmuz 2024 00:10 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 00:13

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "parti içinde bana sadık 50 milletvekili var" sözlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan eleştiri geldi. Özcan, "50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti.

Kurultay öncesi 'Değişim yürüyüşü' yaptığını hatırlatan Özcan'da Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap geldi. Özcan’a "Cenazeme katılmanı istemiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP'den konuya ilişkin ilk açıklama ise Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. Yücel iki ismin de çıkışlarını hatalı bulurken konunun partinin yetkili mercilerinde gündeme getirileceğini ifade etti.

Yücel'in açıklaması şu şekilde:

"Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven kişilerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de, kişilere değil başta Anayasamıza, milletimize, partimizin savunduğu fikirlere ve değerlere bağlıdır.

"ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN ÜSLUP"

Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir. Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz."