Tanju Özcan’dan CHP'ye sitem: Ben üvey evlat değilim!

06 Ocak 2025 20:20 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 20:28

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılırken Özcan'dan partisi CHP'ye sitem geldi. Partisinde şimdiye kadar bir destek gelmediğini söyleyen Özcan, "Ben üvey evlat değilim, kimse bana üvey evlat muamelesi yapamaz" dedi.

Sığınmacı​ karşıtı uygulamalarıyla dikkat çeken Bolu​ Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın son açıklamaları soruşturmayı beraberinde getirdi. Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​, Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma​ başlatıldığını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Tanju Özcan, daha önce aynı konuyla ilgili takipsizlik kararı çıktığını ifade etti.

"BEN UYGUN BULMASAM DA MAHKEME UYGUN BULMUŞ"

Özcan mahkemenin daha önceden verdiği kararı hatırlatarak, "Takipsizlik kararı var ve bu karar kesinleşmiş. O gün bana takipsizlik kararı verenler, bugün farklı bir karar mı verecekler? 'Bana göre, idare hukukuna göre uygun değildi.' dedim. Benim böyle dememi, yetkimi, savcılık ve mahkeme hukuka uygun bulmuş. Ben yaptıklarımı hukuka uygun bulmasam da mahkeme ve savcılıklar hukuka uygun bulmuş" dedi.

TANJU ÖZCAN'DAN CHP'YE SİTEM: BEN ÜVEY EVLAT DEĞİLİM!

Bir gazetecinin "CHP'de üvey evlat muamelesi mi görüyorsunuz?' sorusu üzerine Özcan, "Ben bu partinin üvey evladı değilim. Bu partide kimse bana üvey evlat muamelesi de yapamaz. Dolayısıyla, partinin şu ana kadar beni destekleyen, bana sahip çıkan açıklama yaptığını ben duymadım veya arkadaşlarım bana iletmedi. Bilmiyorum ama bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz. Çünkü ben bu partinin üvey evladı değilim. Öz evladıyım. Partimin böyle bir ortamda bana sahip çıkmasını bekliyor muyum, elbette bekliyorum" diyerek cevap verdi.