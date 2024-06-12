Tarihi zirvede 'Özel' hediye! Fiyatı ve anlamı dikkat çekti

12 Haziran 2024 10:13 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:19

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel görüşmesi için ilk açıklama geldi

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel görüşmesi için ilk açıklama geldi

Siyasetteki yumuşama havası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği iadeiziyaretle yeni bir noktaya yaşındı. Gerginlikten uzak zirvede adeta barış rüzgarları esti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne gitti. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ı hem kapıda karşıladı hem de giderken arabasına kadar uğurladı. İki lider buluşma anında ve görüşme sırasında samimi pozlar verdi.

ERDOĞAN'A 'ÖZEL' HEDİYE

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyarette iki lider birbirleriyle hediyeleşti. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paşabahçe'nin Gururla koleksiyonundan "Payidar Gondol" parçasını hediye etti.

2. Meclis'in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol; TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor.

Objenin değeri ise 4 bin 450 Türk Lirası.

ERDOĞAN DA ELİ BOŞ GİTMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP lideri Özgür Özel'e Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti.

ERDOĞAN'DAN 3 KRİTİK MESAJ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 3 önemli mesaj verdi.

Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için en geniş şekilde Türkiye'yi kucaklayan ve tüm kesimleri içine alan yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Ekonomide popülizme izin vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, enflasyonu düşürmek için açıkladıkları ekonomi programına sadık kalacaklarını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kendilerini bilgilendirebileceğini iletti.

Hak ve özgürlükler konusunda bazı belediyelerin eski alışkanlıkları andıran uygulamaları olduğunu belirten Erdoğan, hak ve özgürlükleri garanti altına alacak olan reformları yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.