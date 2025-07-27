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TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu! İşte Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik tarih

PKK’nın silah bırakmasının ardından 'terörden arınmış bir Türkiye' hedefiyle Meclis'te yeni bir süreç başlatılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un öncülüğünde kurulacak 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için siyasi partilerden temsilci bildirmeleri istendi. Komisyon üyelikleri, partilerin Meclis’teki temsil oranlarına göre belirlenecek. Bu kapsamda AK Parti 21, CHP ise 10 üyeyle yer alacak. Diğer partiler de güçleri oranında temsil edilecek. Öte yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş komisyonun ağustos başında ilk toplantısını yapacağını söyledi. .

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TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu! İşte Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik tarih
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 13:48

'nin Çan ilçesinde düzenlenen Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı'na katılan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, 'nin güçlü olmasının en önemli unsurlarından birisinin de iç birliği ve dirliği sağlamak olduğunu söyledi. Milli menfaatler söz konusu olduğunda aynı istikamette yürümenin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Aynı hedefe yönelmemizdir. Hepimizin oklarımızı aynı istikametimize atmaktır. Bunu yapabildiğimiz takdirde inşallah Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye, kendi iç cephesini takip ederek, yoluna çok kardeşli bir şekilde yürüyecektir. Bu çerçevede özellikle Türkiye'nin önünde yeni bir kapının açıldığını, bu kapıdan açılan bizim önümüze çıkan bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi için siyaset olarak bizim büyük bir gayretle çalışmamızdır. Bu çerçevede de toplum olarak güçlü bir destekle sürecin desteklenmesini sizlerden istirham ediyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu! İşte Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik tarih

Kurtulmuş, Türkiye'de 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 50 yılının belasıyla uğraşmakla geçtiğine işaret ederek, şunları paylaştı:

"Değerli arkadaşlarım bu 50 yılda Türkiye'de on binlerce insanımız hayatını kaybetmiştir. Binlerce evladımız şehit olmuştur. Çanakkale'de sizler de nice şehit cenazesine katıldınız. Türkiye'de biz bir grup üniversite hocası arkadaşımızla 2013 yılında bu çalışmayı yapmıştık. Alternatif faaliyetleriyle birlikte terörün Türkiye'ye o zamanki maliyeti 1.3 trilyon dolardı. Şimdi bu en az 2 trilyon dolardır. Çünkü terör maliyeti diye hesap ettiğiniz şey sadece silaha harcanan, terörü önlemek için harcanan, silaha ve mühimmata yapılan yatırım, oraya harcanan para değildir. Adam terör zamanında bomba atmış Antalya'da bir yere, o senelerin bütün geçmiş eğrilerini aldık. Herhangi bir terör olayı karşısında turizm nasıl düşüyor? Herhangi bir mezrada yapılan saldırı sonucu hayvancılık nasıl düşüyor? Türkiye'nin CDS primleri nasıl yükseliyor? Bütün bunları üst üste koyduğunuzda biz 1.3 trilyon bulmuştuk 2013 yılında. Şimdi eminim ki bugün güncellendiğinde en az 2 trilyon dolar civarındadır."

TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu! İşte Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik tarih

"HEP BERABER TERÖRÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ"


Türkiye'de terörün daha önce olmaması halinde yaşanabilecek gelişmeleri ifade eden Kurtulmuş, şunları aktardı:

"Eğer Türkiye bunu yapabilmiş olsaydı, şu burnumuzun dibindeki terör olmasaydı, vakti zamanında bu önlenebilmiş olsaydı herhalde yüzlerce Çanakkale Köprüsü yapılabilirdi. Eğer bu önlenebilmiş olsaydı Türkiye yüzlerce İstanbul, İzmir otoyolu yapmış olurdu. Maalesef terör uluslararası emperyalistler tarafından, bugünkü dünyayı bir orman kanunu olarak yönetenler tarafından Türkiye'nin ayağına bir pranga olarak vurulmuştur. Şimdi bu prangalardan kurtulma vaktidir. Artık Türkiye uzun süre bunun bütün yükünü taşıdığı terörü geride bırakacak. ve beraberlik içerisinde terör örgütü kendisini feshedecek, bunun ilanını yaptı. Terör örgütü kendisini feshettikten sonra bir daha bu ülkede terörün hiçbir şekilde gelişmesine müsaade edecek bir ortam oluşturmadan hep beraber terörü tarihin çöplüğüne atacağız."

TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu! İşte Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik tarih

"AĞUSTOS AYININ BAŞINDA BU ÇALIŞMALARI BAŞLATACAĞIZ"

, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun yapacağı çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi partilerin katılımlarıyla millet adına terörden kurtulma sürecine ve terör örgütünün silahları bırakma sürecine vaziyet etmek üzere ve bu süreçte ortaya çıkabilecek siyasi ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere, bir Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduk ve inşallah en kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız. Kısa sürecek. Çok uzun tartışmalarla Türkiye'nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin ortak kararlılığı ile ortaya çıkacak bu komisyon aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesinin yükseltilmesi bakımından da farklı fikirlerin müzakere edileceği, farklı fikirlerin karşılıklı olarak gündeme getirileceği ama sonunda mutlaka milletin ve memleketin hayrına olacak kararlarının alınacağı bir çalışma düzenini gerçekleştirecek."

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ETİKETLER
#türkiye
#numan kurtulmuş
#çanakkale
#terör
#Birlik
#İç Güç
#Seramik Bayramı
#Politika
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