TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

29 Nisan 2024 12:48 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:52

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.

"TÜM KAHRAMANLARI RAHMETLE, HÜRMETLE VE MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Kurtulmuş, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı ecdadımızın yazdığı, tarihimizin şeref sayfalarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalistlere karşı verilen bu destansı mücadelenin tüm kahramanlarını; Halil Paşa ve neferlerini rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum."