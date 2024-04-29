29 Nisan 2024 12:48 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:52
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.
"TÜM KAHRAMANLARI RAHMETLE, HÜRMETLE VE MİNNETLE YAD EDİYORUM"
Kurtulmuş, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Şanlı ecdadımızın yazdığı, tarihimizin şeref sayfalarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalistlere karşı verilen bu destansı mücadelenin tüm kahramanlarını; Halil Paşa ve neferlerini rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı