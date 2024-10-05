TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı: Meclis İsrail tehdidi için 8 Ekim'de toplanacak

05 Ekim 2024 10:29 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 10:42

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı bir canlı yayında, "TBMM, İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı günü toplanacak. Dışişleri ve Savunma Bakanı salı günü bilgi verecek" açıklamasını yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Soykırım boyutlarını artık aşmış İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail'in yaptığı etnik temizlik.

Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi.

Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum.

Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor.

"MECLİS 8 EKİM SALI GÜNÜ TOPLANACAK"

Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır.

Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Hükümet İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek. Dışişleri ve Savunma Bakanı Salı günü bilgi verecek.