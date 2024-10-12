TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 3. maddesi hakkında konuştu: Devletin milleti olmaz

12 Ekim 2024 20:15 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 20:21

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Gazi Üniversitesi'nde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Anayasa'nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddesini tartışmaya açtı. Kurtulmuş, "Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş​, yeni anayasa​ çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye’nin en büyük gücünün devlet ile halk arasındaki uyum olduğunu belirterek, "Bu uyumu sağlayacak temel unsurlardan biri şüphesiz hukuk sistemi ve bu sistemin en üst düzenleyicisi olan anayasadır." ifadelerini kullandı. İki gün önce bu programa katılan Kurtulmuş'un ise en dikkat çeken konuşması Anayasa'nın 3. maddesi hakkında söyledikleri oldu.

'HERKESİN FİKRİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ'

Konuşmasında yeni anayasa yapım sürecini ifade eden Kurtulmuş, "Önce hangi usulle yapacağınızı ortaya koymanız lazım ki ondan sonra esasları doğru bir şekilde tartışabilesiniz. Herkesin fikrini ortaya koyacağı, şeffaf bir sürecin yönetilmesi, müzakerelerin de gerçek bir şekilde yönlendirilmesi şarttır. TBMM Başkanlığı’nın üzerine düşen bu şeffaf müzakere sürecini yönetebilmektir." dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: ANAYASA'NIN 3 MADDESİ DEĞİŞMELİDİR

Numan Kurtulmuş'un burada sarf ettiği ve Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesine değindiği sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kurtulmuş burada, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

ANAYASA'NIN 3. MADDESİ NE?

Kurtulmuş'un sözleri ile gündeme gelen Anayasa'nın 3. maddesi 4. madde ile korunma altına alınmış ve devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti tarif edilmişti. O maddesi ise şu şekilde:

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.