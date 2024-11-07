TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş P20 Zirvesi'nde: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı!

07 Kasım 2024 20:35 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 21:04

P20 Zirvesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Brazilya'da başladı. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde 'Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen' temasıyla düzenlenen 10. P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira De Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco, başkent Brazilya'daki Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen zirveye katılan meclis başkanlarını tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından meclis başkanları aile fotoğrafı çektirdi. P20 Zirvesi, Brezilya Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonu'nda, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Pacheco'nun konuşmasıyla başladı. Zirvede, "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı", "Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" ve "21. Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" başlıklı oturumlar yapılacak. "İSRAİL'İN BM ÜYELİĞİ ASKIYA ALINMALI!" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş P20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün artık İsrail’in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasını tartışmanın vakti gelmiştir" açıklamasını yaptı. İlgili Haberler Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Dikkat çeken AB mesajı Son dakika | 9. Yargı Paketi TBBM'de kabul edildi!