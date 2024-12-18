TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: UCM İsrail’in savaş suçlarını ortaya koydu!

18 Aralık 2024 00:12 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 00:12

İstanbul Eyüpsultan’da TÜGVA İhtisas Akademi Lansman programı düzenlendi. Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İsrail’e kuruluşundan bu yana ilk sefer, dokunulmuştur” dedi.

TÜGVA merkez binasında gerçekleştirilen programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş​, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda davetli katıldı.

Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanına başvuru yapan Başkan Kurtulmuş, “Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’na başvurusuyla birlikte modern zamanlarda bir ilk gerçekleşmiş, İsrail’e kuruluşundan bu yana ilk defa dokunulmuştur. Dokunulmaz zannedilen ne yaparsa yapsın yanına kar kalır zannedilen İsrail, Netanyahu​ ve çetesinin uygulamalarının sonucu Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanmıştır. Burada hükümetin Netenyahu ve çetesinin aleyhine kararlar çıkmıştır” cümlelerini kullandı.

“ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ DÜNYAYA İLAN ETMİŞTİR”

Konuşmasına devam eden Başkan Kurtulmuş, “Aynı şekilde Uluslararası Adalet Divan’ındaki bu yargılamaya paralel olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde de biliyorsunuz 2 - 3 gün önce ve yine büyük bir gerçekten cesaretle mahkemenin yargıçları Netenyahu ve Eski Savunma Bakanı Garant hakkında tutuklama kararı çıkarmış yani savaş suçları işlediğini bütün delillerini ortaya koyarak dünyaya ilan etmiştir. Ama daha önemlisi Roma Sözleşmesi’nin tarafı olan ülkelerin önemli bir kısmı, eğer ülkelerine gelirlerse Netanyahu ve Garant’ı tutuklayacaklarını bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Baktığınız zaman Siyonist Lobinin çok kuvvetli olduğu ülkelerde dahi insanlık cephesinin ortaya koyduğu onurlu direnişin bir sonucu olarak Filistin davasına hak ve hukukla yani insan onuruna yarışır, bir dünyanın kurulması için verdikleri mücadelenin sonucu olarak hiç şüphesiz hem bu kararlar ortaya çıkmış hem de bu kararın uygulanacağı ilgili hükümetler tarafından ilan edilmiştir. Bu insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır. Ümit ederiz ki, Netanyahu ve çetesi, bu caniler, en kısa süre içerisinde bir şekilde gittikleri yerlerde tutuklanırlar ve Uluslararası Ceza Mahkemelerinde hesap verirler” konuştu.

Konuşmaların ardından program basına kapalı olarak devam etti.