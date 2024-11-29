TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek! Bir eli sandıkta bir silahta siyaset olmaz

29 Kasım 2024 11:24 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan çağrısını değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir eli sandıkta bir silahta siyaset olmaz" dedi.

Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den bir çağrı daha! 'Sözümüzün arkasındayız' diyerek İmralı ve DEM Parti'ye seslendi

Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den bir çağrı daha! 'Sözümüzün arkasındayız' diyerek İmralı ve DEM Parti'ye seslendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin yaptığı İmralı​ çağrısı Türkiye​'nin siyasi gündemindeki yerini koruyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." demişti.

'BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRMELİYİZ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Burada Bahçeli'nin Öcalan çağrısını değerlendiren Kurtulmuş, "Bir kere süreci bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Özellikle ABD'nin Irak'ı işgaliyle bölge ülkeleri paramparça hale geldi. Lübnan, Suriye, Irak'ın durumu ortadadır. Dolayısıyla ya bekleyeceğiz, emperyalizmin daha fazla bölme parçalama nesnesi haline geleceğiz.

Ya da kardeşlik birlik beraberlik planı içinde bu planı bertaraf edeceğiz. İki komşu birbiri ile kavga etmiyor. Emperyalist planların parçası olarak Türkiye'de bir takım olaylar meydana geldi.

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE

Bunların en acı olanı PKK terör örgütü vasıtasıyla gerçekleştirilen terör saldırıları. Terörsüz bir Türkiye mi, terörle mücadeleyi kanıksamış bir Türkiye mi? Hiç şüphesiz terörsüz bir Türkiye. Bir eli sandıkta bir silahta siyaset olmaz. Terörle silahla ilgili kim varsa bunları da silahlarının bırakıldığı bir sürecin olması gerekiyor.

'MESELE MUHALEFET İKTİDAR MESELESİ DEĞİL'

Bu mesele muhalefet iktidar meselesi değildir. Bir Türkiye meselesidir. Terörü artık gündemden kaldırmamız gerekmektedir.

Teröre karşı üstün mücadeleden vazgeçmeyecektir Türkiye. Biz içerde ve dışarıda Türkiye'ye düşmanca davranan gruplara müsamağa etmeden, huzurla yaşanacak birliği kardeşliği sağlayacak adımları atmak durumundayız." ifadelerini kullandı.