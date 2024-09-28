TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Nasrallah tepkisi: Uluslararası güvenlik sistemi çökmüştür!

28 Eylül 2024 19:38 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 19:42

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nasrallah’ın İsrail tarafından suikast sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Kurtulmuş, “Soykırımcı Netanyahu’nun, bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu ortamında vermesi ise uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş​, Hizbullah’ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah​'ın öldürülmesinin ardından açıklama yaptı. “Lübnanlı dini lider ve Hizbullah​ Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastle hedef alınması, yalnızca Filistin halkına karşı değil, tüm bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur” diyen Kurtulmuş, uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünü söyledi.

“HESAP VERECEKLER”

Kurtulmuş şunları kaydetti: “Bu tür suikastların uluslararası hukuku yerle bir ettiğini ve bölgedeki kırılgan dengeyi daha da tehlikeye attığını görmezden gelip Netanyahu ve çetesini desteklemeye devam edenler de sorumludur ve hesap vereceklerdir. Soykırımcı Netanyahu’nun, bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu ortamında vermesi ise uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir.”

“FİLİSTİN HALKININ HAKLI TALEPLERİ VAR”

Filistin halkının taleplerinin hatırlatan Kurtulmuş, “İsrail hükümetinin soykırıma varan suçlarının hesabını vermemesinin oluşturduğu vahşi ve adaletsiz ortam, bölgedeki tüm halkların geleceğini tehdit etmektedir. Gazze’den Batı Şeria’ya, oradan tüm bölgeye uzanan direnişin arkasında, Filistin halkının haklı talepleri vardır. Filistin halkının bağımsızlık arzusu gerçekleşene kadar direniş varlığını sürdürecektir” dedi.

Kurtulmuş, “Filistin davası uğruna canını veren tüm şehitleri, Hasan Nasrallah’ın şahsında bir kez daha rahmetle anarken, Lübnan halkına ve tüm Filistin dostlarına başsağlığı diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.