TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması

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İstanbul
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya’da vatandaşlarla buluşmasının ardından mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerlemektedir. Terör tamamıyla gündemimizden kalkacak, ülkenin her ilinde, kasabasında, köyünde barış ve kardeşlik hakim olacak" dedi.