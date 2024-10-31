TBMM'de AK Parti ile HDP vekilleri arasında güldüren "I love you" örneği

31 Ekim 2024 23:52 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 23:54

TBMM'de AK Parti ve HDP milletvekili arasında "bilinmeyen dil" tartışmasında "I love you" örneği vekilleri güldürdü. TBMM çatısı altında Kürtçe konuşulurken "bilinmeyen dil" şeklinde tutanağa girmesine DEM Partili Sırrı Sakık tepki gösterince komisyon başkanı AK Partili Mehmet Muş İngilizce bir örnekle anlattı.

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TBMM​ Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kürtçe​'nin "bilinmeyen dil" olarak tanımlanması sebebiyle başlayan tartışmada İngilizce "I love you" örneği verilmesiyle ortam yumuşadı, vekiller gülümsedi. DEM Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık​ ile komisyon başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş​ arasında "bilinmeyen dil" tartışması kameralara yansıdı.

"I LOVE YOU SİZİ SEVİYORUM DESEM YİNE BİLİNMEYEN DİL OLARAK GEÇECEK"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, görüşmeler sırasında söz alarak Meclis'te Kürtçe konuşulduğunda tutanaklara yabancı dil olarak geçmesine tepki gösterdi. Sakık'ın sözleri üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, “Anayasamıza göre devletin dili Türkçe​'dir. Dolayısıyla bu parlamentoda isterseniz siz Kürtçe bir ifade kullanın, isterseniz Fransızca bir ifade kullanın; bütün yabancı diller ‘Türkçe dışında bir dil' olarak geçer. Bu, Kürtçe'ye veya başka bir dile karşı yapılan bir tutum değildir. Resmi dilimiz Türkçe olduğu için mesela ben şimdi ‘I love you' sizi seviyorum desem; yine bu tutanaklara 'bilinmeyen bir dil' olarak geçecek” dedi.

Bu diyalog üzerine vekiller "Bir kere desenize" diyerek bir süre gülüştüler.