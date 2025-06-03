TBMM'de başkanlık seçimi: Numan Kurtulmuş yeniden seçildi

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçimi için yapılan ilk iki tur oylamada hiçbir aday yeterli oyu alamadı. Üçüncü oylamada Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi. İşte adayların aldıkları oy oranları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni başkanın belirlenmesi için yapılan ilk iki tur oylamada hiçbir aday seçilme yeterliliğine ulaşamadı. 400 oy barajı iki turda da geçilemedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP’den Uğur Bayraktutan, DEM Parti'den Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti’den Mustafa Cihan Paçacı ve Yeni Yol Partisi’nden Mehmet Karaman Meclis Başkanlığı için yarışan isimler arasında yer aldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise oylama öncesi adaylıktan çekildi.

Gizli oylamayla gerçekleştirilen seçimde, ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranıyor. Bu sağlanamazsa üçüncü turda salt çoğunluk esas alınacak. Gerekirse dördüncü turda en fazla oy alan iki aday arasında son oylama yapılacak.

İLK TURDA 400 OYA ULAŞILAMADI

İlk turda adayların aldığı oylar şöyle:

AK Parti - Numan Kurtulmuş: 305

CHP - Uğur Bayraktutan: 122

DEM Parti - Cengiz Çandar: 50

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 30

Yeni Yol Partisi - Mehmet Karaman: 31

İKİNCİ TUR TAMAMLANDI

Başkanlık yarışının ikinci turunda da hiçbir aday 400 oya erişemedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 27, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 30 oy aldı. İki oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA NUMAN KURTULMUŞ SEÇİLDİ

TBMM Başkanlığı Seçimleri 3. Turunda 329 oy alan Numan Kurtulmuş ikinci kez başkan seçildi.

KURTULMUŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJINDA 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

Kurtulmuş seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında ilk vurgu olarak 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaptı. Kurtulmuş "Terörsüz Türkiye meselesi ayı zamanda demokratik Türkiye meselesidir" dedi.