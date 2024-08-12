TBMM 'Can Atalay' için toplanıyor! Tarih belli oldu

12 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 15:17

Meclis'te 'Can Atalay' zirvesi! Numan Kurtulmuş ve Erkan Baş bir araya geldi: 2 talebimiz var

Meclis'te 'Can Atalay' zirvesi! Numan Kurtulmuş ve Erkan Baş bir araya geldi: 2 talebimiz var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Yargıtay kararıyla milletvekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partili Can Atalay için olağanüstü toplanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay kararını 'yok hükmünde' saymasının ardından harekete geçen muhalefet partileri, olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı.

TİP, CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve EMEP milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığına başvuruda bulunuldu.

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Meclis Başkanlığı da Can Atalay gündemiyle partileri partileri olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının 16 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te yapılacağı partilere bildirildi.

TAKVİM TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı konuşmada takvim tartışması olduğunu belirtmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yapacağı 15 Temmuz'dan önce Can Atalay için olağanüstü toplanılmasını isteyen Baş, "Sayın Başkan ayın 16'sını teklif etti. Biz 15 Ağustos'tan önce yapılması için ısrarlıyız. Çünkü ortada Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var, bu karar hiç yokmuş gibi Meclis'in başka bir gündemle toplanması bizim için doğru olmaz" demişti.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.

Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.