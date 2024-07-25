TBMM'de çıkan gerginlik sonrası MHP'li vekil Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı, kötü haber geldi

25 Temmuz 2024 22:02 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 22:04

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşanmıştı.

BEYNİNDE KİST OLDUĞU ANLAŞILDI

Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’ın bugün hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Saymaz “Dün MHP’de Erkan Akçay’ın da olduğu bir gerilim yaşandı. Bugün kendisinin tansiyonu yükselmiş ve hastaneye kaldırıldı. Bu durum sonunca beyninde bir kist olduğu anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Şu an bilinci açık” ifadelerini kullandı.