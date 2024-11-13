TBMM'de kayyum kavgası! AK Parti ve DEM birbirine girdi

13 Kasım 2024 09:29 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:37

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'nun terör örgütüyle ilişkili belediyelere kayyum atanmasının haklı olduğunu belirtmesi DEM Parti tarafından tepki çekti. Parti adına kürsüye çıkan Sırrı Sakık, AK Parti sıralarına dönerek, “Hem talancı hem de yalancısınız” ifadelerini kullanınca bu kez AK Parti sıralarından tepki yükseldi.