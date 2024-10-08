TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den açıklama

08 Ekim 2024 20:49 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 20:50

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturumla toplandı. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesinde Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, görevliler kapıları kilitledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oturumun ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi​'nde İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturum gerçekleşti. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesinde Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, görevliler kapıları kilitledi. Kapalı oturum öncesi açılış konuşmasında TBMM​ Başkanı Numan Kurtulmuş​, "Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kapalı oturum sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oturumda her gün televizyonlarda konuşulandan fazlasının konuşulmadığını söyledi. Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bütün meclis pür dikkat dinledi. Akşam televizyon kanallarında konuşanların söylediklerinden bir fazlası söylenmedi. 10 yıl gizli kalacak tutanak altında konuşun dedik. Bilmediğimiz hiçbir şey söylemediler. Anlattıklarının bütünü şu; Türkiye Erdoğan'ın söylediği sözden endişe etmesin, altını dolduracak bir kelime yok. Bugünden yarına İsrail'in Türkiye'ye saldıracakları hiçbir şey yok.

'GÜNDEM NEYSE ONU KONUŞACAĞIZ'

Buradan milletimize ifade etmek isterim: Şüphelerimiz vardı ama emin olduk. Türkiye'nin en çok konuşulan sözleri işsizlik olduğu için, yoksulluk olduğu için, 31 Martta emekliyi çiftçiyi duymadan yaptığı politikalar nedeniyle CHP birinci parti olduğu için, Türkiye yoksulluğu konuşmasın diye ortaya İsrail, Türkiye'ye saldıracak lafını attı. Karagöz Hacivat gibi kavga olsun, gerçek sorunlar konuşulmasın. Ülkenin gerçek gündemi neyse onu konuşacağız.

'GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN MANİPÜLASYON YAPIYORLAR'

Tarım mitinglerin, çiftçinin hakkını arayacak olmasından, CHP'nin birinci parti olmasından rahatsızlar. Gündem değiştirmek için manipülasyon yapıyorlar."