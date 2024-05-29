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TBMM'den İsrail'e kınama: Tezkere kabul edildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
29 May 2024 15:55 - Güncelleme : 29 May 2024 16:00
TBMM&#039;den İsrail&#039;e kınama: Tezkere kabul edildi

Son dakika haberi... İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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