05 May 2024 04:32 - Güncelleme : 05 May 2024 04:43
Temel Karamollaoğlu'nun bırakacağı tarih belli oldu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağını duyurmuştu. Yeni başkan için kongre tarihi belli oldu.
Editör: Banu İriç / Kaynak: Halk TV
Saadet partisi yetkilileri, yeni kongre tarihinin 30 Haziran 2024 Pazar günü olarak belirlendiğini söyledi. Kongrede seçilecek yeni isim partinin başına geçecek ve Saadet Partisi'nin 6. genel başkanı olacak.
30 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongrede genel başkanlık görevine aday olacak isimler için oklar, halihazırda milletvekilliği görevini yürüten kişilere çevrildi.
Saadet Partisi'nin son kongresinin 30 Ekim 2022'de gerçekleştirmişti. Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, partinin toplam 1200 delegesinden, 1050'si oy kullandı. Oyların tamamı geçerli sayılırken, Karamollaoğlu oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak, yeniden genel başkan seçilmişti.
Kaynak: Halk TV