Tepkiler çığ gibi büyüdü... Mustafa Bozbey'den yeğen açıklaması

07 May 2024 13:49 - Güncelleme : 07 May 2024 13:53

Yerel seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamalar sosyal medyada gündem oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.

Bu olayın gündem olmasından saatler sonra da Bozbey'in eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, CHP'li milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na getirdiği ortaya çıktı.

BOZBEY'DEN YEĞEN AÇIKLAMASI

Gelen tepkilerin ardından gazetecilere açıklama yapan Mustafa Bozbey, gündemi meşgul eden konuya açıklık getirmek istediğini söyledi.

"ASLA AYRIMCILIK YAPMAYACAĞIZ"

Başkan Bozbey konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın hassasiyetlerini anlıyorum. Bunun için daha netleşmemiş, süreci tamamlanmamış konunun bu kadar kamuoyunun gündemine gelmesini elbette önemsiyorum. Bu konuyla alakalı gereğini yaptığımızı kamuoyunun bilmesini istiyorum. Belediyemizi yönetirken liyakatlı ve deneyimli kadrolarla hizmetlerimizi en iyi şekilde sunacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum. 1 Nisan sabahı hemşehrilerimizin takdiri ile gülümseyen Bursa sabahına uyandığımızdan bu yana gelişmeleri sizlerle paylaşmak için biraradayız. Bu vesileyle bizi bu göreve layık gören tüm vatandaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki ve kentimizdeki değişim ve gelişimden yana gösterilen büyük isteğin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak, oy veren ya da vermeyen tüm Bursalıların belediye başkanı olacağımı sizlerin huzurunda tekrarlamak ve söz vermek istiyorum. Kentimizin sorunları için yapıcı çözümler bulurken asla ayrımcılık yapmayacağız. Hizmetlerimizi ortak akılla ve kapsayıcı bir şekilde yapacağız"

Komedyen Şahan Gökabakar da Bozbey hakkındaki bu iddialardan sonra çok sert bir açıklama yaptı. Gökbakar, gerekenin yapılması için CHP lideri Özgür Özel'e seslendi.

"NASIL İNSANLARSINIZ SİZ YA?"

Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öz yeğeni Furkan Bozbey’i belediye şirketine başkan olarak atamış. Sonra da ‘Bu gençler hiç mi çalışmayacak’ diyerek kendini savunmuş! Evet senin kardeşinin oğlu belediye şirketinde başkan olarak çalışmayacak bey amca! Belediye babanın çiftliği olmadığı için kendi yeğenine bir zahmet başka yerde iş buluver. Nasıl insanlarsınız siz ya? Yeğenin istese bile, senin olmaz yanlış anlaşılır demen lazım! Ayıp ya! Bu konuya müdahale etmelisiniz

"BU NASIL BİR KAFADIR YA?"

CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birkaç gün önce baldızı Sezen Uğurlu'yu daire başkanı olarak atamış! Ardından şimdi yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atıyor. Bu bey amca nasıl bir bey amcadır? Bu nasıl bir kafadır ya? Bey amca nasıl güzel mi böyle? Bu iki atamayı da hemen iptal etmenizi, çıkıp herkesten özür dilemenizi ve acilen kendinize gelmenizi tavsiye ediyorum.

"SANA OY VEREN HERKESTEN ÖZÜR DİLE"

Tartışmalara mahal vermemek adına vaz geçtik" demişsin. Tartışılmasa iyiydi ama değil mi? Şimdi baldızın Sezen Uğurlu'yu da bir zahmet daire başkanlığından azlet bakalım. Basına yansımamış başka akraban varsa onları da lütfen belediyeden uzaklaştır. Sonra bu rezillik için sana oy veren herkesten özür dile. Bir daha da aklından bile geçirme böyle işleri bey amca.”