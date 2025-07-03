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Terör örgütü PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti tarih vererek açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terörist başı Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası başlayan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütünün önümüzdeki hafta içinde silah bırakmayla ilgili adım atacağını açıkladı. Doğan, "Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti tarih vererek açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 17:11

Ülke gündeminin en önemli konusu olan Terörsüz süreciyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütü PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti tarih vererek açıkladı


Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. örgütünün önümüzdeki hafta silah bırakmaya ilişkin adım atacağını söyleyen Doğan, "'dan birkaç gün içinde konuya dair açıklama gelmesini bekliyoruz." dedi.

Terör örgütü PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti tarih vererek açıkladı

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇMEK ÜZEREYİZ"

Toplantıda Meclis’te kurulması planlanan komisyon ile ilgili de tartıştıklarını söyleyen Ayşegül Doğan, "Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz. Bu yeni aşamanın çeşitli ayaklarından bahsedebiliriz. Bu açıklamanın bir ayağı tabii ki Meclis’te kurulması beklenen komisyon. Bu komisyonla ilgili görüşmeler, bu komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin siyasi partilerin beklentileri ve bu farklı beklentiler talepler arasındaki konsensüs arayışı. Bu aşama önemli bir aşama. DEM Parti olarak başından beri. Bunun için de çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumda hem beklenti var hem talep var hem istek var hem de destek var. Bunu da görüyoruz" diye konuştu.

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ETİKETLER
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#Merkez Yürütme Kurulu
#Politika
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