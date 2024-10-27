Abdullah Öcalan ile Ömer Öcalan görüşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte terörist başının şartları

27 Ekim 2024 10:55 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:10

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın İmralı Adası'nda yaptığı görüşmenin detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre Apo, olası bir çözüm süreci için hükümete biri garantör devlet olmak üzere iki şart sundu! İşte detaylar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de terör örgütü PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için yaptığı çağrıya cevap geldi. Söz konusu çağrının ardından aynı zamanda amcası olan Abdullah Öcalan'la tutuklu bulunduğu İmralı Adası​'nda bir araya gelen DEM Parti Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan'ın bu görüşmede aldığı mesajlar sızdı.

GARANTÖR DEVLET VE YASAL GÜVENCE ŞARTI

Sözcü TV'nin aktardığı habere göre, Adalet Bakanlığı yetkililerinin tamamını sesli ve görüntülü olarak kayda aldığı ve 1 saat 45 dakika süren görüşmede Abdullah Öcalan, Bahçeli'nin çağrısına cevaben iki şart koştu.

Bunlar, "garantör devlet" ve "yasal güvence" sağlanması. Apo'nun garantör devlet konusunda herhangi bir ülkenin adını zikretmediği kulis bilgisi olarak bildirildi.

GARANTÖR DEVLET NE DEMEK?

Garantör devlet, iki ülke ya da uluslararası bir anlaşmaya güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen 3. bir devlet anlamına gelmektedir. Garantör ülke başka bir ülkenin anlaşma ya da adımları üzerinde söz sahibi olabilir ve bunun denetleyicisi olur.