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 | Merve Yaz

Terörsüz Türkiye döneminde yeni viraj! DEM Parti'nin üyeleri belli oldu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyona ilişkin, "Komisyon üyelerimiz belirlendi. Koordinatör grup başkan vekili olarak ben, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek arkadaşlarımız bu komisyonda çalışacağız hep beraber." dedi.

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Terörsüz Türkiye döneminde yeni viraj! DEM Parti'nin üyeleri belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 12:22

Koçyiğit, ’de düzenlediği basın toplantısında "" süreci ile ilgili kurulacak olan komisyonda DEM Parti'den Erzurum Milletvekili , Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve kendisinin yer alacağını açıkladı.

Terörsüz Türkiye döneminde yeni viraj! DEM Parti'nin üyeleri belli oldu

Koçyiğit, "Komisyon üyelerimiz belirlendi. Önceden belirlemiştik. Koordinatör Grup Başkanvekili olarak ben, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç, Cengiz Çiçek bu komisyonda çalışacağız. Henüz resmi bir bildirim yapmadık. Bu hafta içi yapacağız" dedi.

Terörsüz Türkiye döneminde yeni viraj! DEM Parti'nin üyeleri belli oldu


Koçyiğit "Bu ülkede Kürt sorunun kök nedenleri var. Kök nedenler konuşulmadan, ülkedeki demokratik sorunlar çözülmeden, Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu da çözülemez. Mutlaka bu komisyonun demokratikleşme perspektifini içermesini ve sorunlara kalıcı bir yaklaşımla çalışması gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

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#tbmm
#meral danış beştaş
#Terörsüz Türkiye
#Kürt Sorunu
#Demokratikleşme
#Politika
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