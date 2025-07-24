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 | Baran Aksoy

Terörsüz Türkiye Komisyonu'yla ilgili dikkat çeken kulis! Tarih belli oldu

Terörsüz Türkiye sürecinde şimdi gözler Meclis'te kurulacak komisyona çevrilmiş durumda... TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, kurulacak komisyona ilişkin önemli kulis bilgileri paylaştı. İşte detaylar...

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Terörsüz Türkiye Komisyonu'yla ilgili dikkat çeken kulis! Tarih belli oldu
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:15

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 'te kurulacak komisyon için son aşamaya gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MİT Başkanı İbrahim Kalın peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi.

ŞİMDİ GÖZLER KOMİSYONDA...

Şimdi ise gözler Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda... TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında komisyona ilişkin önemli bir kulis bilgisini paylaştı.

KULİS: TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU YARIN KURULACAK

Bugün Numan Kurtulmuş ve İbrahim Kalın'ın son olarak Özgür Özel ile görüştükten sonra sürece ilişkin siyasi parti turunun sona ereceğini aktaran Sözcan, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun yarın veya sonraki gün kurulacağını söyledi. Sözcan, Meclis tatilde olsa bile yaz boyunca komisyonun çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

Terörsüz Türkiye Komisyonu'yla ilgili dikkat çeken kulis! Tarih belli oldu

KOMİSYONDA KİMLER OLACAK?

Öte yandan Komisyonun yasayla değil, başkanlık kararıyla kurulması, kararların da nitelikli çoğunlukla alınması hedefleniyor. Üye sayısının ise 35 ila 45 milletvekilinden oluşması planlanıyor. Partilere Meclis'te temsil oranına göre kontenjan ayrılacak.

ÇOĞUNLUK AK PARTİ VE CHP'DE...

AK Parti'ye 13, CHP'ye 7 üyelik düşerken, MHP, DEM ve Yeni Yol Parti gruplarına 3'er üyelik verilmesi bekleniyor. Grubu bulunmayan siyasi partilerle bağımsızların da 1'er üyeyle temsil edilmesi hedefleniyor.

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ETİKETLER
#meclis
#Özgürözel
#Terörsüztürkiye
#Türkiyekomisyonu
#Numankurtulmuş
#İbrahimkalın
#Siyasipartiler
#Politika
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