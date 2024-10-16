Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyatla mücadele mesajı! Kesilen dev cezaları açıkladı

16 Ekim 2024 19:51 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 19:58

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyatlarla mücadelede denetimlerin arttığını söyledi. Son 9 buçuk ayda toplamda 340 bin firmaya denetim yapıldığını belirten Bakan Bolat, kesilen cezaların affedilmediğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Türkiye’nin deprem​ bölgesindeki hassasiyetine dikkat çekerken, bugün Malatya​'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem için de değerlendirmelerde bulundu.

5.9 büyüklüğündeki depremin Türkiye’nin ne kadar kritik bir coğrafyada olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Bolat, depremden etkilenen vilayetlerde sosyal hayatın yeniden başlatılması ve kalıcı konutların teslim edilmesi gibi konular üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi. 200 bine yakın konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Bolat, bugünkü depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

ALDATICI REKLAMLARA KARŞI SERT ÖNLEMLER

Tüketici haklarının korunmasına yönelik önemli adımlar atıldığını söyleyen Bakan Bolat, aldatıcı reklamlara karşı 2024 yılı içinde Reklam Kurulu tarafından 1542 dosya üzerinden 206 milyon lira idari ceza uygulandığını belirtti. Bu cezalara ek olarak, reklamlara erişim yasağı da getirildiğini ifade eden Bolat, cezaların 10 kat artırılmasının planlandığını açıkladı.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUĞA KARŞI MÜCADELE

Bakan Bolat, fahiş fiyat uygulamalarına karşı yürütülen denetim çalışmalarında bugüne kadar 340 bin firmanın denetlendiğini ve kurallara uymayanlara cezalar kesildiğini söyledi.

Bolat'ın açıklaması şu şekilde:

"Fahiş fiyata karşı 9 buçuk ayda 340 bin firmaya denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara cezalar kesiliyor. Bu cezalar kesildikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı intikal ettiriliyor ve bu cezalar tahsil ediliyor. Peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulaması var. Bizim iç ticaret ve tüketici korunması cezalarında ise uzlaşmaya gittiği takdirde, uzlaşma indirimi gerçekleşebiliyor ama cezalar affedilmiyor. Fahiş fiyatla mücadele kapsamında kesilen ceza 10 bin lirada 100 bin liraya, azami ceza ise 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Stokçulukta ise ceza 12 milyon liraya çıkarıldı."