Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan TGRT Haber'de 2 Nisan çağrısı: İnadına alışveriş yapın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in girşimi ile başlayan Boykot çağrılarına 'Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından' soruşturma başlattı. TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilgili tarih için 'inadına alışveriş yapın' dedi. Bolat, "İşletmeler zarar görürlerse boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açabilirler" diyerek tavsiyede bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan '2 Nisan'da boykot' çağrıları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirildi.

BAKAN BOLAT'TAN 2 NİSAN ÇAĞRISI!

Konuya ilişkin TGRT Haber'deki Bugünden Yarına programında açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Alışverişlerinizi inadına 2 Nisan'da yapın" dedi. Bakan Bolat, kamu düzenini sarsmaya yönelik eylemlerin karşılıksız kalmayacağını belirterek, "22 yıldır olan acizliklerinin karşılığıdır bu çağrılar" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1907182854683189333

"TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİRLER"

Ana muhalefeti 'yerli ve milli markalara saldırmakla' suçlayan Bolat, "Sandıkta iktidar olamayanların sokaklara çıkarak kamu düzenini tehdit etmesi, yerli üretime saldıracak kadar acizleşmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Bu tür girişimlere karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyuran Bakan, "İşletmeler zarar görürse boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açabilirler" tavsiyesini verdi.

İşte Bolat'ın o açıklaması:

"22 yıldır olan acizliklerinin karşılığıdır. Sandıkta iktidar olamayanların sokaklara çıkması, kamu düzenini sarsmaya çalışması, yerli-milli markaları tehdit etmeye çalışarak yaptıkları beyhude bir çağrıdır. Kamu düzenini sarsmaya çalışan bu çabalara karşı gereken işlemler başlatıldı. Ticaret Bakanı olarak ticareti artırmakla görevliyiz. Dolar bazında 6,5 kat milli gelirini artırdı, istihdamını 21 milyondan aldı 32,5 milyona yükseltti ve dünyada sargı gören performansı sergiledi. Ana muhalefetin çabası ise yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını örtbas etme çabasıdır. Yerli üretime saldıracak kadar acizleşme görüyoruz.

"MİLLİ MENFATLERE SAHİP ÇIKALIM"

Burada hukuka göre son derece yanlış işlemler yapılıyor. Bizim tavsiyemiz azalma ya da zarar görürlerse boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açabilirler. Sağ duyulu vatansever vatandaşlarımıza 2 Nisan'da inadına alışverişe çağırıyorum. Şirketler satın almalarını özellikle yarın yapsınlar. Ticaret Bakanı olarak çağrıda bulunuyorum. Kendi milli menfaatlerine sahip çıksınlar."