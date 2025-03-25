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 | Banu İriç

Trump yeni dönem için adayını seçti! Türkiye hakkında görüştüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler

Beyaz Saray’da dikkat çeken anlar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Büyükelçiliğine aday olarak seçtiği Tom Barrack’la görüşmesinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdırdı.

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Trump yeni dönem için adayını seçti! Türkiye hakkında görüştüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 23:33

Washington’da dikkat çeken bir diplomasi trafiği yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Senato onay sürecinin ardından göreve başlayacak büyükelçi adaylarını Beyaz Saray’da kabul etti. Bu önemli görüşmede, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen iş insanı Tom Barrack da yer aldı.

"EN KADİM MEDENİYETLERDEN BİRİ"

Trump’ın uzun süredir yakın dostları arasında gösterilen ve Beyaz Saray’a olan yakınlığıyla bilinen Barrack, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye’ye ve Türk kültürüne duyduğu hayranlığı dile getirdi. Türkiye’yi "en kadim medeniyetlerden biri" olarak nitelendiren Barrack, göreve başlaması halinde iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

"İYİ BİR ÜLKE, LİDERİ DE İYİ"

Tom Barrack’ın sözleri sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın yanıtı ise dikkat çekti. Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öven Trump, "İyi bir ülke; lideri de iyi." ifadeleriyle Türkiye’ye olan bakışını net bir şekilde ortaya koydu.

Beyaz Saray kulislerinde, Trump’ın Erdoğan’la olan yakın diyaloğu uzun süredir konuşuluyordu. Bu açıklama, iki lider arasındaki sıcak ilişkiye yeni bir halka olarak eklendi. Diplomasi çevrelerinde Trump’ın bu sözleri yeni dönemdeki yakın ilişkilerin sinyalleri olduğu şeklinde yorumlandı.

Sıkça Sorulan Sorular

TOM BARRACK KİMDİR?
ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı. Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü. Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı. 1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.
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