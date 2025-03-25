Trump yeni dönem için adayını seçti! Türkiye hakkında görüştüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler

Washington’da dikkat çeken bir diplomasi trafiği yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Senato onay sürecinin ardından göreve başlayacak büyükelçi adaylarını Beyaz Saray’da kabul etti. Bu önemli görüşmede, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen iş insanı Tom Barrack da yer aldı.

"EN KADİM MEDENİYETLERDEN BİRİ"

Trump’ın uzun süredir yakın dostları arasında gösterilen ve Beyaz Saray’a olan yakınlığıyla bilinen Barrack, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye’ye ve Türk kültürüne duyduğu hayranlığı dile getirdi. Türkiye’yi "en kadim medeniyetlerden biri" olarak nitelendiren Barrack, göreve başlaması halinde iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

"İYİ BİR ÜLKE, LİDERİ DE İYİ"

Tom Barrack’ın sözleri sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın yanıtı ise dikkat çekti. Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öven Trump, "İyi bir ülke; lideri de iyi." ifadeleriyle Türkiye’ye olan bakışını net bir şekilde ortaya koydu.

Beyaz Saray kulislerinde, Trump’ın Erdoğan’la olan yakın diyaloğu uzun süredir konuşuluyordu. Bu açıklama, iki lider arasındaki sıcak ilişkiye yeni bir halka olarak eklendi. Diplomasi çevrelerinde Trump’ın bu sözleri yeni dönemdeki yakın ilişkilerin sinyalleri olduğu şeklinde yorumlandı.