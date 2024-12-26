TÜİK’ten Özgür Özel’in ‘pinpon topu’ iddialarına cevap! Sepette neler olduğu tek tek sıralandı

26 Aralık 2024 13:29 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:30

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete gelen yüzde 30'luk artış üzerinden açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin eleştirilerde bulundu. TÜİK verilerinin hissedilen enflasyonla örtüşmediğini savunan Özel, enflasyon sepetinde pin-pon topu, bakır çubuk gibi giderlerin olduğunu iddia etti. TÜİK ise Özel'in halkı yanıltıcı bilgiler verdiğini belirterek, enflasyon sepetinde neler olduğunu açıkladı.

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Asgari ücretteki yüzde 30'luk artışı az bulan ve yüksek enflasyona dikkat çeken CHP lideri Özgür Özel, işçi ve emekçilere grev çağrısında bulunmuştu. Dün katıldığı bir televizyon yayınında çağrısını yineleyen Özel, TÜİK​'in enflasyon​ verilerine işaret etti.

'ASGARİ ÜCRETLİNİN HİSSETTİĞİ ENFLASYON YÜZDE 80'

Özel, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun hissedilen enflasyonla aynı olmadığını ima ederek, TÜİK’in enflasyon sepetine pin-pon topu, bakır çubuk gibi olur olmadık şeyler eklediğini söyledi.

"Asgari ücretli pinpon topu yemediğine, çocuğuna harçlığı bakır çubukla ödemediğine göre bu rakam nasıl oluyor" diyen Özel, asgari ücretlinin hissettiği enflasyonun yüzde 80 olduğuna dikkat çekti. Asgari ücretteki artışın da vatandaşı enflasyona ezdirmemek için buna göre yapılması gerektiğini söyledi.

TÜİK'TEN ÖZEL'E CEVAP

Özel'in bu açıklamalarına Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) cevap geldi. Enflasyon sepetine ilişkin iddiaları redden TÜİK bir bilgilendirme açıklaması yayımladı.

Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel dün katıldığı bir televizyon

programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek

kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler vermiştir. Pinpon topu ve bakır çubuk Tüketici Fiyat

Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almamakta olup bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

ENFLASYON SEPETİNDE NELER VAR?

TÜİK, enflasyon oranını belirlemek için hanehalklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak bir tüketim sepeti oluşturduğunu ve bu sepetin uluslararası norm ve standartlara uygun şekilde hesaplandığını belirtti.

TÜİK'in açıklamasında, şu detaylar paylaşıldı:

Sepette yer alan temel ürünler: Ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddeleri.

Hizmetler: Kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi düzenli harcamalar.

Diğer maddeler: Sigara, benzin, eğitim, sağlık, giyim ve ev eşyası gibi hanehalkının tüketiminde önemli yer tutan mal ve hizmetler.