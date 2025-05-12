Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda! PKK'nın fesih kararı masaya yatırılacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. PKK'nın kendini fesih etmesinin ardından son durumun toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek, ne gibi kararlar alınacak? Bütün konuların Kabine Toplantısı'nda görüşüleceği tahmin ediliyor.

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Kabinede birçok konu masaya yatırılacak ancak en önemli konulardan biri olan 'Terörsüz Türkiye' süreci toplantının ana maddelerinden biri olacak. Kabine Toplantısı öncesi tarihi bir karar duyuruldu. Eli kanlı terör örgütü PKK, kendini fesih ettiğini duyurdu.

YOL HARİTASI NE OLACAK?

PKK terör örgütü tarafından yapılan açıklama toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca açıklama sonrasında yol haritasının gündeme gelmesi bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmelerde yapılması bekleniyor.

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI

Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da masaya yatırılacak.