Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda! PKK'nın fesih kararı masaya yatırılacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. PKK'nın kendini fesih etmesinin ardından son durumun toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek, ne gibi kararlar alınacak? Bütün konuların Kabine Toplantısı'nda görüşüleceği tahmin ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda! PKK'nın fesih kararı masaya yatırılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 09:48

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Kabinede birçok konu masaya yatırılacak ancak en önemli konulardan biri olan 'Terörsüz Türkiye' süreci toplantının ana maddelerinden biri olacak. Kabine Toplantısı öncesi tarihi bir karar duyuruldu. Eli kanlı terör örgütü PKK, kendini fesih ettiğini duyurdu.

YOL HARİTASI NE OLACAK?

PKK terör örgütü tarafından yapılan açıklama toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca açıklama sonrasında yol haritasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda! PKK'nın fesih kararı masaya yatırılacak

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmelerde yapılması bekleniyor.

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI

Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PKK fesih kararını duyurdu! Terör örgütü silahları bıraktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de kurulacak barış masası dünya gündeminde: Putin'i İstanbul'da bekleyecek
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.