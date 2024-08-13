Tunç Soyer'den CHP Genel Başkan adaylığı iddialarına cevap! 

13 Ağustos 2024 20:09 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 20:17

Genel Başkan Özgür Özel'in isteği ile 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak için kurultay kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kasım 2023'te gerçekleşen CHP'deki seçimde koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dolaylı yoldan geçmeye çalıştığı iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'in karşısına çıkarak CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini belirtti.

TUNÇ SOYER'DEN İLK AÇIKLAMA

Gerçek Gündem'e konuşan Soyer, kendisi hakkında dün ortaya 'aday olacak' iddialarına 'hayır' demeden açık kapı bıraktı. Soyer, “Soruları cevaplamak için henüz erken" diye yorum yaptı.

"NE SÖYLERSEK FARKLI YERE ÇEKİLECEK"

Siyasetten uzaklaşmadığını ifade eden Soyer, "Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun biçimi ve yolu üzerine görüşmeler yapıyoruz. Yorum yapmak ve konuşmak için henüz erken. Karar verdiğimde kamuoyu ile paylaşacağım. Şimdi ne söylersek farklı yerlere çekilecek." diyerek adaylığa açık kapı bıraktı.