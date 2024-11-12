Türkiye 'elektronik seçim’ sistemine geçiyor! YSK Başkanı Ahmet Yener 'Biz hazırız' diyerek duyurdu

12 Kasım 2024 12:39 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:50

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, elektronik seçim sistemiyle ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını ve kararının TBMM'de olduğunu belirtti.

Gazeteci Sinan Burhan, TV100'de yayınlanan 'Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı' programına katıldı ve YSK Başkanı Ahmet Yener’in 'elektronik seçim' sistemi ile ilgili kendisine yaptığı açıklamaları paylaştı. Yener'in “Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde" dediğini aktaran Burhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





'RUSYA VE AZERBAYCAN SEÇİMLERİNİ İNCELEDİK'

“Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde..."

'ALTYAPISI HAZIRLANMIŞ DURUMDA'

Burhan, yapılan hazırlıklara ilişkin "Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor” dedi.

MHP: ELEKTRONİK SEÇİM SİSTEMİNE GEÇİLMESİ ŞARTTIR

Elektronik oylama sistemi, son yerel seçimde MHP tarafından açıkça talep edilmişti. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Kütahya'daki belediye seçimiyle ilgili MHP'nin yaptığı itiraz başvurusu, YSK tarafından reddedilmişti. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Tüm bu tartışmalara son vermek için, elektronik seçim sistemine geçilmesi şarttır. Yasal düzenleme geciktirilmeden yapılmalıdır" çağrısı yapmıştı.