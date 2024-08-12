Türkiye ile ABD arasında Gazze teması! Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

12 Ağustos 2024 17:10 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:45

Bakan Güler'den Suriye ile normalleşme için çarpıcı sözler: Heyet toplantısı olabilir

Bakan Güler'den Suriye ile normalleşme için çarpıcı sözler: Heyet toplantısı olabilir

Türkiye ile ABD arasında kritik bir temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Blinken'a kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Blinken ile karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştüğünü belirtti.

"İSRAİL BARIŞ İÇİN İSTEKLİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Görüşmede, İsrail ile Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilimin ele alındığı vurgulanan paylaşımda, "Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail'in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi." ifadesine yer verildi.

"KALICI ATEŞKES İÇİN İSRAİL'E BASKI ŞART"

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirttiğinin altı çizilerek, "Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti." bilgisi verildi.

Fidan'ın ayrıca bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söylediği aktarılan paylaşımda, Blinken'a, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.