Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı!

13 Haziran 2024 20:59 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 21:12

Düzce’de DEAŞ’a darbe: Çok sayıda tutuklama ve sınır dışı var!

Düzce’de DEAŞ’a darbe: Çok sayıda tutuklama ve sınır dışı var!

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Moncloa'daki başbakanlık konutunda bir araya geldi.

11 ÖNEMLİ ANLAŞMA

Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez huzurunda iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, Yenilikçilik ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptını Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares imzaladı.

İSPANYA'DAN TÜRKİYE'YE TAM DESTEK

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği basın toplantısında, "İspanya, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdi" ifadelerini kullanarak, “İspanya, 2015'ten bu yana ülkemizde konuşlu hava savunma sistemleriyle hem müttefik olarak Türkiye'nin hem de NATO'nun kolektif güvenliğine destek veriyor” dedi.