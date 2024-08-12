Türkiye küs ülkeleri barıştıracak: Heyetler Ankara'da buluşacak

12 Ağustos 2024 07:18 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 07:20

Türkiye ara buluculuk diplomasisi kapsamında iki Afrika ülkesi Somali ile Etiyopya'yı bugün Ankara'da bir araya getiriyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak ülkesi ile Somali arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istemişti. Bu gelişmenin ardından, iki ülkenin de güvenine sahip olan Türkiye beklenen adımı bugün atıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Etiyopya ziyaretinde Başbakan Ahmed tarafından kabulü ve sonrasında Somali tarafıyla da en üst düzeyde yürütülen temaslar sonuç verdi. İkinci tur görüşmelerinin daha önce 2 Eylül olarak belirlenen tarihi bugüne çekildi.

Kaynaklar, diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülkenin Ankara'da konuk edileceğini belirtti. Verilen bilgide Somali ve Etiyopya'nın ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımlarının dikkate alınacağı ve uzlaşı sağlanmasına gayret edileceği vurgulandı.

ETİYOPYA İLE SOMALİ ARASINDAKİ SORUN NE?

Etiyopya, dünyada denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke konumunda. Eritre'nin 1991'de fiilen Etiyopya'dan ayrılması ve 1993'te hukuken bağımsızlığını ilan etmesiyle denize erişimini kaybeden Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusunu gündemde tutuyordu.

Bu kapsamda Etiyopya ile Somaliland arasında 1 Ocak'ta bir Mutabakat Muhtırası imzaladı. Söz konusu muhtıra, Somaliland'ın tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali'nin ve uluslararası toplumun ciddi tepkisini çekti.

ARAP BİRLİİ VE AFRİKA BİRLİĞİ DE KINAMIŞTI

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti. Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan Etiyopya ile Somaliland arasındaki anlaşmayı reddedip kınamıştı.