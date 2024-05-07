Türkiye-Kuveyt arasında 6 anlaşma! Ticarette önemli adımlar 

07 May 2024 20:18 - Güncelleme : 07 May 2024 20:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı resmi törenle karşıladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sabah, merdivenlerde Türkiye ve Kuveyt bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verirken iki ülke arasında da önemli anlaşmalar imzalandı.

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenen ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret özelliğini taşıdı.

İKİ ÜLKE ARASINDA 6 ANLAŞMA!

Erdoğan ve es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

İmza altına alınan anlaşmalar şu şekilde:

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı"

- "Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Devleti Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Konut Refahı ve Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet Ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı (KSB) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Devletten Devlete Savunma Sanayii Tedarik Sözleşmelerine İlişkin Uygulama Protokolü"

- "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında Ortak Stratejik Diyalog Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı"