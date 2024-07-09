Türkiye, S. Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş için devrede!

09 Temmuz 2024 21:19 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 21:20

Ankara'da minik elektrikli araç bir anda alev aldı! Yoldan geçenler müdahale etti

Ankara'da minik elektrikli araç bir anda alev aldı! Yoldan geçenler müdahale etti

Dışişleri Bakanlığının, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirildi.

MAÇ TAKİBİ İÇİN GİTTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine getirildi.

"BİLGİ TALEP EDİLDİ"

Kaynaklar, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Vakit kaybedilmeksizin Suudi Arabistan makamlarından resmi olarak bilgi talep edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup vatandaşımızın ailesi düzenli olarak bilgilendirilmektedir."