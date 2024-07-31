Türkiye-Suriye angajman süreciyle ilgili iddialara yalanlama!

31 Temmuz 2024 17:58 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 18:05

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı." iddiasını yalanladı.

DMM’den yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı." iddiası doğru değildir. Türkiye-Suriye angajman sürecinin yeniden başlatılması sürecinde birtakım taslak anlayış metinleri üzerinden pazarlıkların yapıldığına dair basında yer bulan yorum ve değerlendirmeler asılsızdır. İlgili resmi kurumların açıklamaları dışındaki iddialara itibar etmeyiniz." denildi.