Türkiye ve Ermenistan arasında 'normalleşme' teması: Temsilciler beşinci kez bir araya geldi

30 Temmuz 2024 14:01 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:20

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın 30 Temmuz'da iki ülkenin sınırında bir araya geleceğini duyurmuştu.

BEŞİNCİ GÖRÜŞME ALİCAN-MARGARA SINIR KAPISINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirdi.

EN SON 1 TEMMUZ'DA VİYANA'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Kılıç ve Rubinyan en son 1 Temmuz 2022'de Viyana'da görüşmüş, bu görüşmede iki ülke sınırının sadece üçüncü ülke vatandaşlarının geçebileceği şekilde açılması kararı alınmıştı.

Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı. İkinci Karabağ savaşından sonra Ocak 2022'de Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme görüşmeleri başlamış, Şubat 2022'de iki ülke arasında doğrudan uçuşlar başlatılmıştı.