Türkiye'de Michelin yıldızı alan dört restorandaki fiyatlar merak konusu oldu! İşte bir tabak yemeğin ücreti

Sadece 19.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren ve salı günleri kapalı olan Araf İstanbul'un mutfağı şefler Kenan Çetinkaya ve Pınar Korgan Çetinkaya tarafından yönetiliyor. Sakatat ağırlıklı restoranın spesiyalleri arasında Akciğer Tantuni (600 TL), Çıtır Beyin (900 TL) Uykuluk (1100 TL), Dana Yanak (1600 TL) gibi yiyecekler dikkati çekiyor.

Yaban mersini hardalı, yeşillik ve dana jus'la servis edilen Skirt Steak'in kilogram fiyatı 4 bin TL, bir porsiyon Kuzu T-Bone ise 2200 TL'den satılıyor. Hesaba yüzde 12 servis ücreti ilave ediliyor.