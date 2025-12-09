Türkiye'de Michelin yıldızı alan dört restorandaki fiyatlar merak konusu oldu! İşte bir tabak yemeğin ücreti

Kategoriler
Türkiye'de faaliyet gösteren 2026 Michelin Yıldızları açıklandı ve bu yıl ilk kez seçkiye dahil edilen Kapadokya, gastronomi dünyasında heyecana neden oldu.
Ödüllü restoranlar ve menüleri sosyal medyada merak edilen konular arasına girdi.
Peki bu restoranlardaki yemekler ne kadara satılıyor.
İşte Türkiye'de Michelin yıldızı alan dört restorandaki fiyatlar ve yemeklerle ilgili detaylar...
Geçen hafta Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi açıklandı. Yeni seçkide Michelin yıldızlı restoran sayısı 17’ye çıktı. Mezra Yalıkavak (Muğla), Araf İstanbul (İstanbul), Revithia (Kapadokya) bir yıldız; Vino Locale (Urla) ise iki yıldız alarak listeye ilk kez giren dört restoran oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin tarafından tavsiye edilen toplam restoran sayısının ise 115 olduğunu belirterek, "Türk mutfağı, ülkemizin 7 bölgesinde farklı ve eşsiz lezzetler sunuyor" dedi.
Michelin yıldızı alan dört yeni Türk restoranının fiyatları da merak konusu oldu.
Nevşehir'in turizm merkezi Kapadokya'da bulunan Revithia tadım mönüleriyle dikkati çekiyor. Sitede yer alan güncel bilgilere göre restoranın 8 numaralı tadım mönüsü kişi başı 4 bin 350 TL.
Serhat Doğramacı'nın şefliğini yaptığı Mezra Yalıkavak'ın alakart menüsünde yer alan soğuk başlangıçlar 600-675 TL, sıcak başlangıçlar 400-700 TL, pideler 450-700 TL, ana yemekler 900-1300 TL arasında satışa sunuluyor.
Ekmek Sepeti, Yabani Lavantalı Yoğurt, Zeytinyağlı İncir, Tarladan, Lakerda, Mantı, İçli Köfte, Akya, Kuzu Sırt, Peynir Seçkisi ve Keçi Sütlü Sütlaç'tan oluşan tadım menüsü yüzde 13 servis ücreti hariç kişi başı 7 bin TL.
Sadece 19.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren ve salı günleri kapalı olan Araf İstanbul'un mutfağı şefler Kenan Çetinkaya ve Pınar Korgan Çetinkaya tarafından yönetiliyor. Sakatat ağırlıklı restoranın spesiyalleri arasında Akciğer Tantuni (600 TL), Çıtır Beyin (900 TL) Uykuluk (1100 TL), Dana Yanak (1600 TL) gibi yiyecekler dikkati çekiyor.
Yaban mersini hardalı, yeşillik ve dana jus'la servis edilen Skirt Steak'in kilogram fiyatı 4 bin TL, bir porsiyon Kuzu T-Bone ise 2200 TL'den satılıyor. Hesaba yüzde 12 servis ücreti ilave ediliyor.