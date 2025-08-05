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 | Suat Vilgen

Türkiye'den Afrika'da dev hamle! Somali’de uzay ve füze üssü kuruluyor

Hint Okyanusu kıyısında 900 kilometrekarelik dev üs için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye, Afrika’nın ilk uzay limanına imza atmaya hazırlanıyor.

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Türkiye'den Afrika'da dev hamle! Somali’de uzay ve füze üssü kuruluyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 08:27
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 08:27

(TUA) öncülüğünde Somali’de inşa edilmesi planlanan uzay üssü için geri sayım başladı. Aralık 2024’te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kamuoyuna duyurulan bu dev proje, Türkiye ile Somali arasında yapılan stratejik mutabakatla resmiyet kazandı. Söz konusu mutabakatla, Türkiye’ye Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometrelik, yani toplamda 900 kilometrekarelik bir alan tahsis edildi.

Türkiye'den Afrika'da dev hamle! Somali’de uzay ve füze üssü kuruluyor

İHALE AŞAMASINA GELİNDİ

Türk mühendisliğinin ve savunma vizyonunun sembolü olacak uzay üssünün inşası için artık somut adımlar atılıyor. Edinilen bilgilere göre, inşaat sürecinin başlatılması amacıyla önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak. Projenin yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Üs tamamlandığında yalnızca ’nin değil, aynı zamanda tüm Afrika kıtasının da ilk uzay limanı unvanını taşıyacak.

Türkiye'den Afrika'da dev hamle! Somali’de uzay ve füze üssü kuruluyor
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UZAYA AÇILAN AFRİKA KAPISI TÜRKİYE’DEN

350 milyon dolarlık toplam yatırım bütçesiyle şekillenecek olan Somali Uzay Üssü, Türkiye’nin uzay vizyonunda önemli bir dönüm noktası olacak. İlk etapta roket fırlatma görevleri için altyapı oluşturacak olan tesis, zamanla savunma sanayiine hizmet eden uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak.

Türkiye'den Afrika'da dev hamle! Somali’de uzay ve füze üssü kuruluyor

JEOPOLİTİK DERİNLİĞE YENİ BİR KATMAN

Türkiye’nin Afrika kıtasındaki etkinliğini bilimsel ve teknolojik boyuta taşıyacak olan bu stratejik yatırım, aynı zamanda bölgedeki barışçıl kalkınma çabalarına da katkı sunmayı amaçlıyor. Coğrafi konumu, deniz erişimi ve ekvatora yakınlığıyla dikkat çeken Somali, bu projeyle küresel uzay yarışında önemli bir üs konumuna gelecek.

ETİKETLER
#Türkiye
#savunma sanayi
#türkiye uzay ajansı
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#Uzay Yarış
#Afrika Uzay Limanı
#Stratejik Mutabakat
#Politika
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