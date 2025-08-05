Türkiye'den Afrika'da dev hamle! Somali’de uzay ve füze üssü kuruluyor

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde Somali’de inşa edilmesi planlanan uzay üssü için geri sayım başladı. Aralık 2024’te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kamuoyuna duyurulan bu dev proje, Türkiye ile Somali arasında yapılan stratejik mutabakatla resmiyet kazandı. Söz konusu mutabakatla, Türkiye’ye Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometrelik, yani toplamda 900 kilometrekarelik bir alan tahsis edildi.

İHALE AŞAMASINA GELİNDİ

Türk mühendisliğinin ve savunma vizyonunun sembolü olacak uzay üssünün inşası için artık somut adımlar atılıyor. Edinilen bilgilere göre, inşaat sürecinin başlatılması amacıyla önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak. Projenin yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Üs tamamlandığında yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda tüm Afrika kıtasının da ilk uzay limanı unvanını taşıyacak.

UZAYA AÇILAN AFRİKA KAPISI TÜRKİYE’DEN

350 milyon dolarlık toplam yatırım bütçesiyle şekillenecek olan Somali Uzay Üssü, Türkiye’nin uzay vizyonunda önemli bir dönüm noktası olacak. İlk etapta roket fırlatma görevleri için altyapı oluşturacak olan tesis, zamanla savunma sanayiine hizmet eden uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak.

JEOPOLİTİK DERİNLİĞE YENİ BİR KATMAN

Türkiye’nin Afrika kıtasındaki etkinliğini bilimsel ve teknolojik boyuta taşıyacak olan bu stratejik yatırım, aynı zamanda bölgedeki barışçıl kalkınma çabalarına da katkı sunmayı amaçlıyor. Coğrafi konumu, deniz erişimi ve ekvatora yakınlığıyla dikkat çeken Somali, bu projeyle küresel uzay yarışında önemli bir üs konumuna gelecek.