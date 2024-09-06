Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret! MİT devreye girdi: İş birliği vurgusu dikkat çekti

06 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:57

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya'ya kritik bir ziyarette bulunarak Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid ed-Dibeybe ile görüştü. Siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliği vurgusunun yapıldığı görüşmede, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 5 Eylül'de üst düzey temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, ziyaret kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başkanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Başkanlık Konseyi (BK) Başkan Yardımcıları Abdullah Lafi ile Musa Koni, Yüksek Devlet Konseyi (YDK) yetkilileri, bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkilileri ile bir araya geldi.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

UBH'nin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre Başbakan Dibeybe, MİT Başkanı Kalın'ı başkent Trablus'taki makamında ağırladı.

MİT Başkanı Kalın, Libya'da kurduğu temaslarda güncel siyasi ve askeri gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin Libya'nın istikrarına ve birliğine yönelik yaklaşımlarını yineleyen İbrahim Kalın, Libya'daki ihtilafların ulusal uzlaşıyla aşılması ve çatışmasızlığın sürdürülmesi temennisinde bulundu.

SİYASİ VE GÜVENLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başkanı Abdulhamid ed-Dibeybe arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ortak çıkar konuları ve Gazze'deki güncel olaylar da yer aldı.

İbrahim Kalın, Orta Doğu'daki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.