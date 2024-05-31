Türkiye'den NATO'ya Ukrayna ve Filistin önerisi!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zemininde Türkiye'nin görüşlerini bir kez daha yüksek sesle dile getirdi. Özellikle Ukrayna meselesinin gündemde olduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'ya yardımlarının devam edeceğini ve caydırıcılık konusunu desteklediklerini vurguladı. Ancak NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşının bir parçası olmasını istemediklerini, bu dengeyi gözetmenin önemini ifade etti. Fidan, "NATO'nun bu savaşa taraf olması, bölgesel yaygınlaşmayı ve krizleri beraberinde getirir" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu.
Fidan, gün boyu yoğun görüşmeler yaptığını aktararak "Türkiye olarak NATO zeminlerinde her zaman için vurguladığımız görüşlerimizi burada yüksek sesle tekrar gündeme getirdik" dedi.
Fidan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve özgürlüğünü desteklemenin bir süreç olduğunu, fakat NATO'nun bu savaşa doğrudan müdahil olmasının başka sorunları doğuracağını belirtti. Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin tam olduğunu vurgulayan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda Türkiye'nin iradesini açıkça ortaya koyduğunu hatırlattı.
Savaşın yanı sıra diyalog yöntemlerinin de çözüm için kullanılması gerektiğini sürekli vurguladıklarını belirten Fidan, "Yapılmaması daha büyük krizleri gündeme getirecektir" dedi.
NATO ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA DAYANIŞMA
Fidan, NATO üyesi ülkeler arasında dayanışmanın ayrımcılığa dayanmadan devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'ye yönelik bazı üye ülkelerin yürüttüğü kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu dile getiren Fidan, bazı ülkelerle görüşerek bu kısıtlamaları kaldırdıklarını açıkladı. Ancak iç politik dengelerden dolayı bazı ülkelerin savunma sanayi ile ilgili sorunları çözemediklerini belirtti. Bu durumun NATO'nun ruhuyla bağdaşmadığını ifade etti.
GAZZE SORUNU VE KÜRESEL KRİZ UYARISI
Türkiye'nin Gazze sorununa dikkat çeken tek ülke olduğunu belirten Fidan, Gazze'deki katliam ve soykırım durdurulmazsa, ateşkes ve insani yardım sağlanmazsa, akabinde iki devletli çözüme gidilmezse bu sorunun giderek daha da büyüyeceğini, başka aktörleri de içine alarak küresel bir krize dönüşeceğini vurguladı. Fidan, "NATO'nun Ukrayna'da nasıl işgale karşı bir duruş sergiliyorsa, Filistin'de de aynı tavrı sergilemeli," dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve istikrarı sağlama çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.