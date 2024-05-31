Türkiye'den NATO'ya Ukrayna ve Filistin önerisi! 

31 May 2024 21:20 - Güncelleme : 31 May 2024 21:30

Dışişleri Bakanı Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

Fidan, gün boyu yoğun görüşmeler yaptığını aktararak "Türkiye olarak NATO zeminlerinde her zaman için vurguladığımız görüşlerimizi burada yüksek sesle tekrar gündeme getirdik" dedi.

Fidan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve özgürlüğünü desteklemenin bir süreç olduğunu, fakat NATO'nun bu savaşa doğrudan müdahil olmasının başka sorunları doğuracağını belirtti. Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin tam olduğunu vurgulayan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda Türkiye'nin iradesini açıkça ortaya koyduğunu hatırlattı.

Savaşın yanı sıra diyalog yöntemlerinin de çözüm için kullanılması gerektiğini sürekli vurguladıklarını belirten Fidan, "Yapılmaması daha büyük krizleri gündeme getirecektir" dedi.

NATO ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA DAYANIŞMA

Fidan, NATO üyesi ülkeler arasında dayanışmanın ayrımcılığa dayanmadan devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'ye yönelik bazı üye ülkelerin yürüttüğü kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu dile getiren Fidan, bazı ülkelerle görüşerek bu kısıtlamaları kaldırdıklarını açıkladı. Ancak iç politik dengelerden dolayı bazı ülkelerin savunma sanayi ile ilgili sorunları çözemediklerini belirtti. Bu durumun NATO'nun ruhuyla bağdaşmadığını ifade etti.

GAZZE SORUNU VE KÜRESEL KRİZ UYARISI

Türkiye'nin Gazze sorununa dikkat çeken tek ülke olduğunu belirten Fidan, Gazze'deki katliam ve soykırım durdurulmazsa, ateşkes ve insani yardım sağlanmazsa, akabinde iki devletli çözüme gidilmezse bu sorunun giderek daha da büyüyeceğini, başka aktörleri de içine alarak küresel bir krize dönüşeceğini vurguladı. Fidan, "NATO'nun Ukrayna'da nasıl işgale karşı bir duruş sergiliyorsa, Filistin'de de aynı tavrı sergilemeli," dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve istikrarı sağlama çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.